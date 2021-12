O ator Cauã Reymond‬‬ dá vida a uma transexual loira no clipe "Your Armies", da cantora Barbara Ohana, sobrinha da atriz Claudia Ohana. No vídeo, Cauã contracena com Julio Machado, o jagunço Clemente da primeira fase da novela "Velho Chico".

O moreno abusa da sensualidade no clipe, que dirigido por Allexia Galvão e Daniel Rezende, indicado ao Oscar pela montagem de "Cidade de Deus". Daniel também foi o responsável pela edição dos dois filmes "Tropa de Elite".

Cauã afirmou, sobre a composição da personagem, que não queria dar um ar caricato à transexual. "Nossa preocupação era dar veracidade à personagem. Como o clipe não possui diálogos, fizemos um detalhado trabalho de composição visual e gestual, evitando ao máximo a caricatura", contou.

A caracterização do ator foi feita por Max Weber e Marie Salles.

Da Redação Cauã Reymond interpreta transexual em clipe de Barbara Ohana

