Cauã Reymond está hospedado na casa de um amigo, diz coluna

Tudo indica que Cauã Reymond saiu mesmo de casa. O ator, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, não está mais dormindo no endereço em que morava com a atriz Grazi Massafera, em um condomínio em Itanhangá, no Rio de Janeiro.

Nas últimas semana, desde que começou a polêmica da separação, o ator está hospedado na casa de um amigo no bairro do Leblon. "O carro dele fica estacionado todas as madrugadas na rua. Já cruzei com ele inúmeras vezes em horários diferentes", contou um morador do bairro à coluna, que pediu para não ser identificado.

A casa onde Grazi estava com a mãe, Cleusa, e a filha, Sofia, na cidade de Paranaguá, no Paraná, também está vazia. Segundo a coluna, não há mais movimento por lá. O local foi o refúgio da atriz desde que o nome da atriz Isis Valverde foi citado como pivô da separação do casal.

