Cauã Reymond e Grazi Massafera disputam guarda de cachorros

Mesmo com uma filha, Sofia, de 3 anos, os atores Cauã Reymond e Grazi Massafera estão disputando a guarda dos três cães da raça golden retriever. Segundo o jornal O Dia, o ator alega que os animais são mais apegados a ele, enquanto Grazi quer que os cães fiquem com ela e com a filha Sofia.

Enquanto não é decidido com que os cachorros ficam, os animais continuam na casa em que os atores dividiam, no Rio de Janeiro.

adblock ativo