Cauã Reymond desmente separação de Grazi

Cauã Reymond utilizou a página oficial dele no Facebook para desmentir a informação de que ele e Grazi Massafera haviam se separado. "Acabaram de nos separar mais uma vez, rs", postou o ator, com um link da coluna de Ancelmo Góis, publicada nesta quinta-feira, 17, no jornal O Globo, que afirmava o fim do casamento dos dois atores.

Não é a primeira vez que se fala do fim do casamento de Cauã e Grazi. Desde o início do ano, levantava-se a suspeita da separação dos dois, algo sempre desmentido pelo casal. Segundo o site EGO, o pivô da suposta separação dos atores seria Isis Valverde, que esteve com Cauã no Nordeste gravando a minissérie com o sugestivo nome de Amores Roubados.

No Twitter, o colunista Leo Dias, do jornal Extra, confirmou que os dois se separaram e garantiu que Cauã, inclusive, já está na casa de Isis há 15 dias.

Existe um contrato publicitário ainda em vigência. Cauã não pode ainda assumir a separação — LeoDias (@LeoDias_) October 17, 2013

Grazi Massafera já sabe que Caua esta com Isis Valverde. E digo pra vcs, mesmo o casamento não existindo mais, ela está arrasada. — LeoDias (@LeoDias_) October 17, 2013

Grazi e Cauã estão juntos há seis anos e têm uma filha, Sofia, de 2 anos.

