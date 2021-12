Cauã Reymond cai de moto durante filmagem de "Língua Seca"

Cauã Reymond se machucou após cair de moto durante as filmagens do filme "Língua Seca", em Petrolina (PE). No longa, que começou a ser filmado em Setembro, Cauã viverá um motoqueiro e, por esse motivo, entrou em uma auto-escola para tirar a carteira de habilitação na categoria no Rio de Janeiro.

Após atender o ator, a fisioterapeuta Larissa Pantoja publicou no seu Instagram uma mensagem sobre o encontro entre os dois profissionais. " [...] a ele, minhas mãos como instrumento para recuperação de uma pequena lesão. A mim, todo o seu sorriso, simpatia, carisma e exemplo de determinação, pois trabalhar arduamente é pra quem tem muita força de vontade", escreveu.

Em "Língua Seca", Ara (Cauã Reymond) faz par romântico com (Severina) Sophie Charlotte e os dois lideram a busca a uma "santa de ouro" que, segundo uma lenda da região, poderia fazer voltar a chover na região em que vivem.

