Cauã faz pergunta indiscreta e tira dúvidas de sexo

O ator Cauã Reymond e as ex-BBBs Clara Aguilar e Vanessa Mesquista participaram da gravação do programa Altas Horas, nesta quinta-feira, 17, nos estúdios da Globo em São Paulo.

Segundo a coluna "Gente", do site "Ig", o apresentador Serginho Groisman começou o programa perguntando sobre o confinamento para Vanessa. Ela disse que "colou" em Clara na segunda festa, e as duas começaram a ficar. Cauã, então, gargalhou e fez uma pergunta à Van que deixou as duas sem graça: "Você é a ativa, então?". O casal se enrolou na resposta e disse que ambas são ativas e passivas.

Durante o quadro da sexóloga Laura Müller, um jovem da plateia perguntou se era possível prolongar um orgasmo, e, roubando a cena, o ator sentou na cadeira da especialista e respondeu à pergunta, arrancando risos do público.

"Você pode pedir para ela ir segurando o negócio... E você também vai segurando", ensinou.

O programa vai ao ar neste sábado, 19.

