Cauã confirma pela primeira vez separação com Grazzi

O ator Cauã Reymond confirmou neste sábado, 21, pela primeira vez que está separado de Grazzi Massafera, de acordo com o jornal "O Globo". "Estamos separados. Já inventaram muita coisa sobre isso e quero dar um basta para que até consiga conversar com a Grazi em paz", disse Cauã, deixando em aberto uma possível tentativa de reconciliação.

Os rumores da separação começaram em outubro, mas o casal não falava sobre o assunto. As notícias davam conta que a relação deles acabou depois que Cauã se envolveu com a também atriz Ísis Valverde, com quem gravou a série "Amores Roubados", da Rede Globo.

Cauã e Ísis negaram o envolvimento, mas depois da divulgação da relação deles, Grazzi foi fotografada na casa da mãe, no Paraná. Além disso, uma empresa da área de alimentos, que tinha contrato de publicidade com o casal, cancelou o acordo com Cauã e gravou apenas com Grazzi.

Os atores têm uma filha da relação de seis anos.

