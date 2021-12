Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas se separam

Os atores Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas decidiram fazer uma pausa em seu casamento de 13 anos, informaram seus assessores nesta quarta-feira.

A dupla enfrentou várias crises nos últimos três anos, com Michael Douglas, de 68 anos, lutando contra um câncer na garganta, e Zeta-Jones, 43 anos, em tratamento para transtorno bipolar.

"Michael e Catherine estão dando um tempo para pensar e trabalhar em seu casamento, não há mais comentários a serem feitos", indicou à AFP o porta-voz de Douglas, Allen Burry, confirmando informações reveladas pela revista People.

A assessora de Zeta-Jones, Cece Yorke, emitiu um comunicado quase idêntico. Nenhum dos dois deu entrada em um pedido de divórcio ou separação judicial. Os atores se casaram em 2000 e têm dois filhos, Dylan, de 13 anos, e Carys, de 10 anos.

Os dois não são fotografados juntos desde abril. O casal passou as férias separado. Segundo a revista People, a decisão de interromper o casamento foi tomada no final de maio, logo após o Festival de Cannes. Os últimos três anos foram difíceis para o casal: ele sofreu em 2010 com um câncer de garganta e ela anunciou, em 2011, que padece de um transtorno bipolar, pelo qual estava se tratando.

"Sem entrar em detalhes, este tipo de câncer muito específico é causado pelo Vírus do Papiloma Humano (VPH) e pela (a prática) do cunilingus", explicou ao jornal britânico The Guardian. Depois de provocar a polêmica de atribuir seu câncer na garganta ao HPV, afirmando ter contraído a doença por meio de sexo oral, ele voltou atrás, dizendo não saber o que causou seu câncer.

Seu agente também tentou consertar a delicada situação afirmando que o ator estava falando em geral e não de seu caso em particular

Michael Douglas, ator e produtor, é o primeiro dos quatro filhos do lendário ator de Hollywood Kirk Douglas. Recebeu dois prêmios Oscar (incluindo o de Melhor Ator em 1988 por "Wall Street" de Oliver Stone) e quatro Globos de Ouro por sua carreira iniciada nos anos 1970.

Catherine Zeta-Jones, nascida em Gales, recebeu o Oscar em 2003 de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no musical "Chicago", de Rob Marshall.

