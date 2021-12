Catarina Migliorini quer leiloar a virgindade de novo

Durante a gravação do programa "Na Moral" (Globo), Catarina Migliorini, que leiloou a virgindade na internet, garantiu que continua virgem e pensa em novo leilão. É que o negócio com o japonês vencedor do último leilão não foi concluído porque ela não se sentiu segura ao conhecê-lo. A moça revelou que uma paixão mudaria seus planos. "Desistiria de tudo por um amor", afirmou.

