Casemiro Neto e diretor Paulo Dourado trocam farpas pela web

O diretor de teatro Paulo Dourado - irmão da atriz Regina Dourado, morta em 2012 - acusou o apresentador Casemiro Neto, da TV Aratu, de ter divulgado uma falsa notícia sobre a peça Paixão de Cristo, da qual ele é diretor.

Em seu perfil no Facebook, Paulo afirma que o Programa Que venha o Povo divulgou na quarta-feira, 16, que houve um arrastão durante a peça.

"Como, se a peça foi cancelada? Você está agindo como lacaio de quem? Esse tipo de coisa faz parte da velha Bahia que precisamos jogar no esgoto", escreveu Dourado.

O jornalista utilizou o mesmo meio para responder às acusações do diretor. Quatro horas após o primeiro comentário, Casemiro publicou que "foi supreendido com um infeliz e injusto comentário aqui no Facebook do diretor de teatro Paulo Dourado".

Casemiro explica que não falou sobre arrastão, mas sim que o espetáculo havia sido cancelado por conta da greve da Polícia Militar (PM).

"Aliás, está tudo gravado. Que isso sirva de alerta para que as pessoas não saiam por aí disparando inverdades, grosserias a troco de nada", ressaltou ele.

