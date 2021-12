Casamento de Thaila Ayala e Paulo Vilhena chega ao fim

Depois de muitos rumores, Paulo Vilhena, de 35 anos, resolveu confirmar o fim de seu casamento com Thaila Ayala, 27.

O anúncio foi feito pelo ator em entrevista ao jornal Extra: "Gosto muito dela, mas não deu. Thaila é uma pessoa muito importante para mim, mas não estamos mais juntos há cerca de três meses. Estou tranquilo, tocando minha vida", disse.

Thaila vem chamando a atenção por estar sempre sozinha. Em setembro do ano passado, ela foi desacompanhada do marido ao Rock in Rio. Ela foi vista aproveitando o show com amigos.

"Ainda estávamos juntos na época, mas já em vias de nos separar", admite Vilhena.

O ator ainda disse que vai continuar respeitando Thaila como todos os outros relacionamentos importantes que teve na vida. O casal ficou junto durante cinco anos. A relação foi oficializada em 2011, em uma cerimônia realizada em Fernando de Noronha.

