Casamento de Preta pode ser considerado o casamento do ano

O casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy, na noite desta terça-feira, 12, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio de Janeiro, está sendo considerado o casamento do ano. Estimado em R$ 2 milhões, superou a união de Thiaguinho com Fernanda Souza, em fevereiro deste ano.

Além da decoração pomposa, não faltaram famosos para atrair mais holofotes para a festa. Bruna Marquezine, Sheron Menezzes, Sabrina Sato, Angélica e Luciano Huck, Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Bruno Gagliasso, foram algumas das celebridades que compareceram à badalada cerimônia.

A festa, que aconteceu na mansão de Lilibeth Monteiro de Carvalho, literalmente parou a cidade, pois causou muito engarrafamento nos arredores do bairro Santa Tereza. A festa ainda contou com os shows de Ivete, Anitta e Tiago Abravanel, sem falar em Preta, que cantou com Daniela Mercury, Gilberto Gil, Márcio Victor e Margareth Menezes.



