Casamento de Paula Morais e Ronaldo terá três dias de festa

Ronaldo e Paula Morais foram alguns dos famosos que marcaram presença no evento Abre-alas do Camarote Brahma 2014, na noite desta terça-feira, 18, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a DJ, que será uma das atrações do camarote da Brahma no Carnaval, revelou alguns detalhes sobre seu casamento com o ex-jogador e garantiu que deve sair ainda este ano.

"O nosso casamento deve sair até o final do ano. Nada tradicional, vai ser aqui no Brasil, três dias de festa", disse Paula, durante conversa com a imprensa.

A DJ ainda revelou que preferia uma cerimônia simples, mas foi vencida pelo noivo. "Até queria algo mais simples, para poucos amigos, mas o Ronaldo é festeiro", disse.

Paula também adiantou que pretende deixar a carreira de DJ. "Estou ficando velha, mas tenho outros projetos ligados à música", declarou.

Atualmente, ela morando em Londres com o ex-jogador. A casal está junto a pouco mais de um ano.

adblock ativo