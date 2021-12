Casamento de Kaká e Caroline Celico chega ao fim

O casamento do jogador Kaká e Caroline Celico chegou ao fim. A informação foi confirmada ao portal da revista Caras por uma fonte próxima ao casal.

Ainda segundo a publicação, Kaká e Caroline já estão separados há dois meses e a decisão de por fim na relação de oito anos partiu de Caroline, que até já se mudou para São Paulo com os dois filhos do casal, Luca, de quase seis anos, e Isabella, de três.

Já Kaká resolveu viajar com o irmão Rodrigo (Digão). Ele passaram alguns dias pelo Rio de Janeiro e agora estão em Fernando de Noronha, em Pernambuco.

A fonte contou que a separação foi tranquila e sem traição. Segundo ela, o casal não pensa em reconciliação.

De acordo com a Caras, a assessoria de Caroline informou que ela está no Brasil passando férias com as crianças. Já a assessoria de Kaká disse que não comenta a vida pessoal do jogador.



A família morava na Itália, onde Kaká joga pelo Milan.



Kaká e Carol se casaram em 2005, em São Paulo, após três anos de namoro. Na época ele tinha 23 anos e Carol 18.

