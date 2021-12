Casamento de Fiorella e Flávio Canto pode estar em crise

O casamento de Fiorella Mattheis e Flávio Canto pode estar em crise. Segundo as informações da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o casal andou discutindo feio em um restaurante, no Rio de Janeiro, no sábado, 9.

Durante a briga, que em seguia em um tom acima do normal, Fiorella fez acusações e até ameaçou sair de casa. Ainda segundo a coluna, um garçom precisou intervir para que a discussão não ficasse mais séria.

Fiorella e Flávio completaram um ano de casados no dia 20 de julho. No dia do primeiro aniversário, a atriz chegou a fazer uma homenagem ao marido no Instagram. Flávio também postou uma foto do casamento em que o casal aparece dando um beijo apaixonado.

De lá para cá, atriz não postou mais nenhuma foto ao lado do marido. Ela até chegou a fazer uma viagem com alguns amigos aos Estados Unidos mas, em nenhuma delas, mencionou o ex-judoca. Flávio também não tem postado foto ao lado da mulher.

