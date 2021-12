Casamento de Daniela entre os temas mais comentados na web

O casamento de Daniela Mercury com a jornalista Malu Verçosa foi um dos assuntos mais comentados nesta quarta-feira, 3, nas redes sociais. O anúncio foi feito pela própria cantora em seu perfil no Instagram (aplicativo para publicação de imagens nas redes sociais). Ela postou fotos com a companheira, inclusive uma em que exibe alianças de compromisso.

Segundo o site Trendsmap, que monitora postagens no Twitter , a revelação de Daniela ficou entre os cinco assuntos mais comentados na lista relacionada a Salvador. No começo da noite desta quarta, Daniela Mercury ocupou o primeiro lugar entre os nomes mais comentados. No Facebook, houve vários compartilhamentos das fotos da cantora.

Na legenda das imagens postadas no Instagram, Daniela mostrou o quanto está feliz com o novo relacionamento. "Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração pra cantar".

O relacionamento entre as duas movimentou os bastidores do Carnaval, como foi noticiado na Coluna Chame Gente de A TARDE, na edição de 12 de fevereiro deste ano.

Feliz - Em entrevista a um site local, Daniela deu pistas de que os internautas que apostam numa resposta sua ao pastor Marcos Feliciano podem ter razão. " Não podemos andar para trás, como os 'felicianos' da vida", acrescentou.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Daniela disse que não comenta a vida pessoal da cantora, mas confirmou que as fotos foram postadas por ela no Instagram.

Separação - No começo do ano, Daniela divulgou o fim do seu casamento com o publicitário Marco Scabia. Eles ficaram casados por três anos. Com o empresário, Daniela adotou três meninas: Ana Isabel, 2; Ana Alice, 10; e Márcia, 13. A cantora, que atualmente mora em Salvador, também é mãe de Giovana, 25, e Gabriel, 26, frutos do casamento com Zalther Póvoa.

Poucos dias após o anúncio do fim do casamento de Daniela com Scabia começaram os rumores de que ela tinha um novo amor. Durante o Carnaval, o nome de Malu Verçosa, que era casada com uma assessora de Daniela, veio à tona. Na época, procuradas pela Chame Gente, as duas disseram que não iam comentar o assunto.

