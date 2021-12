Casal de jovens atores reata casamento

O ator Bruno Gagliasso confirmouem blog oficial que reatou o casamento com a atriz Giovanna Ewbank. Confira o comunicado na íntegra:

"Gostaríamos de compartilhar que depois de um período separados e de grande reflexão, de ambos os lados, estamos juntos novamente. Acreditamos no amor que sentimos um pelo outro, e queremos passar por todas as dificuldades juntos. Todos erramos, uns mais, outros menos, e vivemos para aprender e crescer com esses erros. Amar é aparar arestas, e estamos passando por mais um obstáculo, difícil e doloroso, em nossas vidas, mas não impossível. Queremos agradecer a todos que nos apoiaram juntos ou individualmente.

Com amor, Bruno e Giovanna".

Após dois anos de casamento, Bruno e Giovanna estavam separados desde junho, quando a imprensa afirmou que o ator é o pai do bebê da modelo Carol Francischini.

