Casal da novela Rebelde se separa

Chegou ao fim o namoro dos atores Sophia Abrahão e Micael Borges, que interpretavam Alice e Pedro na novela Rebelde, da Rede Record. "Não tenho o que dizer além disso, pois não comento sobre a vida pessoal dos meus clientes. Posso adiantar que eles continuam trabalhando juntos na turnê de despedida da banda 'Rebeldes' até março", explicou à Ego o empresário de Sophia, Felipe Carauta.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Sophia não aguentava as puladas de cerca do ator.

adblock ativo