Carrossel de Emoções fala sobre participação no Carnaval

"Tínhamos esse desejo de estar em Salvador", disse Fernando Guina, vocalista da banda, que bateu um papo com a coluna Chame Gente. Confira!

Como surgiu a ideia de juntar funk com a batida do Carnaval? E como funciona esta união?

A ideia surgiu curtindo o Carnaval. No Rio, existem blocos de várias inspirações, como os Beatles, e nenhum deles brincava com o funk. Daí surgiu a iniciativa de homenagear o funk dos anos 90. A união não poderia ser melhor.

Vocês focam somente no funk desta década?

Oitenta por cento do repertório são músicas deste período, mas tem espaço para o funk atual, assim como para canções de outros ritmos, como a axé music.

O grupo já conquistou alguns famosos, como as atrizes Sharon Menezes e Juliana Paes.

Sharon é uma amiga nossa de antes do Carrossel e a Ju Paes veio por meio de Carol Sampaio, nossa sócia no Carnaval com o projeto Bloco da Favorita (no Rio).

É a primeira vez da banda no Carnaval de Salvador. Qual é a expectativa de estar na festa?

É a melhor possível. Já tínhamos esse desejo e agora, finalmente, conseguiremos levar nosso som para a galera de Salvador e de todo o Brasil que estará no camarote do Reino com a gente.

