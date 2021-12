Carro de Marquezine quase tomba na entrada da festa de Preta

Bruna Marquezine passou por um grande susto pouco antes de chegar à festa de casamento da cantora Preta Gil, que aconteceu em uma mansão no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro.

Para desviar dos jornalistas que cobriam o evento na porta, o taxista que conduzia a atriz acabou subindo com a roda traseira direita no meio fio da calçada e o carro acabou ficando inclinado na rampa de acesso. Segundo o portal EGO, a situação deixou a atriz tensa.

"Meu Deus", disse Bruna com o susto.

Apesar do ocorrido, que acabou causado danos na roda do veículo, Marquezine teria se oferecido para custear as despesas do taxista.

