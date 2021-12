Carro de apoio repaginado

Chega de ser apenas um veículo para venda de bebidas ou que concentra os sanitários para uso dos foliões durante o desfile. Neste ano, o bloco Balada resolveu inovar. Junto com a marca de vodca Skyy, a agremiação transformará o carro de apoio em uma boate no meio do Barra-Ondina. Para isso, selecionou para a 'balada na balada' um time de DJs que irá comandar as pick-ups. São eles: Leonardo Damiani, Rodrigo Bouzonn e Havel Marques. Para quem gostou da ideia, um aviso: o acesso e o tempo dentro da boate andante serão limitados

adblock ativo