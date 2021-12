Carolina Ferraz sobre gravidez: "já tinha desistido"

Carolina Ferraz falou sobre ser mãe aos 45 anos e revelou que, apesar da vontade de ter um segundo filho, já não esperava mais engravidar.

"Sempre quis ter outro filho, mas já tinha desistido completamente", afirmou a atriz, em texto da coluna que assina na revista "Joyce Pascowitch". Carolina já é mãe de Valentina Cohen, de 19 anos.

No texto, Carolina ainda falou que está bem, sem enjoos, e que a nova gestação lhe trouxe inspiração profissional. "Me sinto sem fescuras, com menos ou nenhum tempo para o supérfluo e, claro, recebendo uma dose de energia novinha em folha. Estou cheia de ideias e desejos de realização; projetos e afins brotam da minha cabeça como chuchu na serra".

Segundo a mãe da atriz, dona Gisceulda, em entrevista à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Carolina será mãe de mais uma menina. Este é o primeiro filho da atriz com o namorado Marcelo Marins, com quem está desde 2012.

