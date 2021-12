Carolina Dieckmann será vilã em Super Crô - O filme

A atriz Carolina Dieckmann foi confirmada no elenco do filme Super Crô, protagonizado por Marcelo Serrado como o afetado mordomo de Fina Estampa, novela exibida pela TV Globo nos anos de 2011 e 2012. Pelo twitter, o dramaturgo Aguinaldo Silva confirmou que Carolina será uma vilã no longa.

"Querem novidade? Carolina Dieckmann está no elenco de Super Crô - o Filme. Vai fazer a vilã, uma daquelas de arrasar quarteirão...", escreveu Silva. Carolina e Aguinaldo trabalham juntos nas telenovelas desde Senhora do Destino (2008). O dramaturgo também publicou que deu uma "enxugada no roteiro" e que ele ficou "afiadíssimo".

O roteiro de Super Crô conta como será o casamento do protagonista com Jean Jacques (Carlos Machado), irmão gêmeo de Ferdinand - vilão de Fina Estampa. Super Crô começará a ser rodado em abril e terá direção de Bruno Barreto. O filme deve estrear em novembro deste ano.

