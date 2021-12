Carolina Dieckmann responde alfinetadas de Luana Piovani

A atriz Carolina Dieckmann resolveu não deixar a última alfinetada da atriz Luana Piovani sem resposta. Em sua conta no Instagram, Carolina publicou uma foto da época em que as duas trabalharam juntas na minissérie "Sex Appeal", da Rede Globo, em 1993, com a palavra "basta" estampada no meio.

Na legenda da foto, a atriz respondeu de forma muito educada as provocações de Luana e pediu para que seus seguidores respeitassem a loira, que está grávida de gêmeos.

Luana vive alfinetando Carolina nas redes sociais. Em 2011, ela criticou Carolina enquanto ela vivia uma periguete na novela "Fina Estampa". "Avisem à tampa que gostosa tem que ter peito… tá parecenu um tronquim", escreveu no Twitter.

Em 2012, em meio à polêmica das fotos íntimas de Carolina que foram roubadas e divulgadas na web, Luana voltou a atacar. "O bom é que, pelo menos, o corpão está ótimo, né? Pelada de graça, mas linda", dizia uma das provocações.

A última, e que gerou a reação de Carolina, aconteceu nesta última segunda-feira, 6, no Instagram, quando um seguidor tocou no nome da loira e Luana respondeu: "O peixe morre pela boca. Falou merda sobre assunto mais que sério, risquei na hora da caderneta".

O motivo da rivalidade entre as duas teria surgido em 2008, quando Dado Dolabella - amigo de infância de Carolina Dieckmann - agrediu a namorada, Luana Piovani, em uma boate, após uma discussão. Carolina partiu em defesa de Dado, o que não agradou Luana. "Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate", foi uma das declarações de Carolina sobre o caso.

adblock ativo