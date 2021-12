Carolina Dieckmann é a capa da Boa Forma de abril

Aos 34 anos e mãe de dois filhos, a atriz mostra um corpo de fazer inveja. A prova mais recente disso foi a personagem dela na novela Salve Jorge, a Jéssica, que exibiu uma silhueta fininha em vestidos justos e barriga (chapada) de fora. Agora, prepare-se para ver a atriz no filme Julio Sumiu, que ela está rodando no momento e no qual vai surgir como a vigarista Madalena - de cabelos alongados, mas com o mesmo corpo incrível.

Carol, que já fez muito pilates e apostou nas aulas de luta em 2011, não está fazendo um programa fixo de exercícios. Depois da novela Fina Estampa (2011), achou que estava ficando muito musculosa e resolveu parar com os treinos de força e as aulas de muay thai. "Redescobri o prazer de praticar atividade física ao ar livre", conta. Ela varia bastante: de caminhadas na praia a stand up paddle, surfe e, ainda, partidas de frescobol com Davi, o filho mais velho.

No lugar da esteira, por exemplo, Carolina caminha ao ar livre. "Há alguns meses, meu marido e eu fizemos uma trilha que levava a uma cachoeira maravilhosa. Andamos bastante e terminamos com um banho naquelas águas geladas. Eu jamais faria o mesmo percurso numa esteira, num local fechado", diz. No dia anterior às fotos deste ensaio para BOA FORMA, por exemplo, ela viajou até Búzios, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, onde passou um dia inteiro com a família. "Peguei onda, joguei com os meninos, fiz stand up paddle e caminhei na areia fofa. Tudo por prazer, sem pensar se estava perdendo ou ganhando calorias."

