Carolina Dieckmann diz que não gosta de sexo casual

Carolina Dieckmann posou sensual para a revista "GQ" e revelou, em entrevista, quais são suas preferências quando o assunto é sexo.

Casada há 10 anos com Tiago Worcman, mãe de dois filhos, José e Davi, a atriz disse que sabe cuidar do seu relacionamento, e que não gosta de fazer o chamado sexo casual.

"Eu não sou uma pessoa sensual, sexual, do sexo pelo sexo. Acho o amor a melhor parada. Sexo com amor é imbatível. Não acho a menor graça em sexo casual. Amar alguém, chegar ao clímax juntos, isso é a melhor coisa da vida. Deve até ter uma graça no sexo casual, mas quando você ama... E eu amo desde que sou muito jovem", afirmou.

Carolina também falou qual o melhor horário para intimidade com o marido. "Acho a noite mais sexy que o dia e mais propícia. As crianças já estão dormindo, não há nenhuma expectativa de interromper nada. Não quero trepar com ninguém antes de escovar os dentes e lavar o rosto", contou.

Aos 36 anos, a atriz confessou que sempre é segura e precoce. Carolina revelou que perdeu a virgindade aos 14 anos com o então namorado, Vitor Hugo, com quem contracenou na minissérie "Sex Appeal", e se casou aos 18 com Marcos Frota, com quem teve Davi. Ela e Frota ficaram juntos por seis anos.

