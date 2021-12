Carol Nakamura perde emprego no Domingão do Faustão

Carol Nakamura não trabalha mais para o Domingão do Faustão (Globo). Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, a assistente de palco foi afastada depois de tanto expor sua vida pessoal.

Na imprensa, já havia circulado a notícia que Carol seria colocada na geladeira até deixar a atração definitivamente.

Ainda segundo a colunista, Faustão não gosta de ter seu nome envolvido na vida pessoal de sua equipe, especialmente nos barracos, além de não tolerar tanto exibicionismo.

E se o motivo for esse, Carol abusou da boa vontade do patrão. Isso porque ela voltou com o ex-namorado Sidney Sampaio, ficou noiva, brigou em público, fez as pazes, brigou novamente, deu entrevistas e, após confusões, pôs fim no noivado.



Carol, no entanto, nega que sua vida pessoal tenha atrapalhado o seu trabalho. Nas redes sociais, ela informou que estava deixando o programa depois de 11 anos devido à mudança da atração para São Paulo. Ela ainda ressaltou que fica "chateada" com as notícias que saem na mídia e afirmou que está em uma nova fase.



"Fontes equivocadas quando destorcem a verdade me deixam chateada. Afinal, depois de 11 anos de casa, estou em uma nova fase, não tive brigas, desentendimentos. Os motivos não são os que dizem por aí", afirmou Carol, contando que ainda está contratada pela emissora.



Carol ainda declarou que está emocionada e agradeceu ao apresentador Fausto Silva "pelo carinho de sempre".



Confira na íntegra a mensagem de Carol Nakamura:



"Meus amores, como sempre uso minhas redes sociais para informar aqueles que admiram o meu trabalho que me tratam com carinho e respeito! Sobre as novas fofocas, vamos lá: Para os que não sabem não são 7 anos são quase 11 anos de Domingão. Fontes equivocadas quando destorcem a verdade me deixam chateada. Afinal depois de 11 anos de casa, estou em uma nova fase, não tive brigas, desentendimentos. Os motivos não são os que dizem por aí. Estamos falando de anos de aprendizado, amizades, e muito comprometimento! O programa está se mudando para São Paulo, como todos já sabem. Comecei nova na telinha, vou fazer 32 anos e como todo ser humano preciso conhecer meus caminhos profissionais agora sozinha. Sou muito agradecida, fui muito feliz e aprendi muito! Trabalhar ao vivo, sem roteiro, de improviso ao lado do cara mais rápido e revolucionário da TV brasileira não é tarefa fácil. Tenho muito orgulho de ter sido recebida de braços abertos durante todos esses anos. Entrei no Domingão como bailarina, participei praticamente de todos os quadros, conquistei um lugar que nem existia, nunca ninguém tinha dividido o palco com o Faustão!! Tenho orgulho da minha trajetória e hoje estou dizendo a todos que saio do Domingão feliz, agradecida, e uma pessoa muito melhor. Entrei menina sai mulher! Não existe estar "chateada", não existe motivos, apenas a necessidade de novos caminhos. Estou contratada ainda, porém a partir deste domingo não estarei mais com vocês ao vivo! Muito emocionada, muito satisfeita e tudo o que sou e tudo o que aprendi devo a equipe que faz ao vivo, e ao Fausto Silva a quem agradeço eternamente a minha existência na TV! Obrigada pelo carinho de sempre."









