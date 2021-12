Carol Nakamura curte noite carioca após 20 dias solteira

Solteira há 20 dias após romper o noivado com o ator Sidney Sampaio, a repórter do "Domingão do Faustão" Carol Nakura marcou presença na noite carioca.

Na última sexta-feira, 19, Carol esteve com os amigos no Baile da Favorita, na quadra da Rocinha. Também estiveram presentes no evento, organizado pela promoter Carol Sampaio, Antônia Fontenelle, que dançou de shortinho curto no palco; Paulinho Vilhena, Reynaldo Gianecchini, Roberta Rodrigues,a Miss Brasil Jakelyne Oliveira e o casal de ex-BBBs Franciele e Diego.

Alguns famosos registraram os momentos na balada nas redes sociais, como Carol Nakamura que postou fotos com os amigos e a atriz Roberta Rodrigues, que postou uma montagem de fotos dela se divertindo no baile

