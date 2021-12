Carol Muniz mostra arranhões após ser vítima de agressão

A musa do Bahia Carol Muniz causou alvoroço nas redes sociais ao publicar fotos de uma suposta agressão. Em seu perfil no Instagram, a ex-namorada do presidente eleito da CBF, Marco Polo del Nero, mostrou imagens de arranhões e hematomas.

Na legenda, Carol fez um desabafo e relatou uma briga com uma mulher de 40 anos, mas não entrou em detalhes.

"Pode parecer sensualidade mas é apenas agressão mesmo! Agressão decorrente de não ouvir as nossas mães! Falta de aviso não foi! Meninas, desconfiem de quem vossos pais não acreditam! Numa pobre coitada de 40 anos segundo testemunhas bati mto mais do que apanhei... Mas isso pra mim agora pouco importa! Eu tenho pai, mãe, família... E o que eu faço do meu corpo desagrada a eles sim... Mas o corpo é meu! Saio na revista Sexy que quiser! Mas ser velha, vesga, criminosa, e ainda cafetina, agenciadora do sexo.... ai é outra história!!!!!", escreveu ela, que recebeu apoio do seguidores.

