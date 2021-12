Carol Magalhães lança blog de moda

Após ser alvo de críticas por sua magreza excessiva, a modelo e empresária Carol Magalhães lança nesta terça-feira, 26, um blog de moda, por meio do qual dará dicas de beleza e responderá dúvidas das internautas.

A nova blogueira ressalta que todos os produtos divulgados no blog são usados por ela. Além de textos, Carol postará vídeos com entrevistas de famosas dando dicas de beleza.

As dicas estão relacionadas a maquiagem, produtos de cabelo, roupas, sapatos e tudo que envolve a moda do dia a dia. As interessadas podem acessar o blog no endereço www.carolmagalhaes.com.

