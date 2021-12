Carol Machado mostra filha fruto de união com produtora

A atriz Carol Machado publicou no Instagram foto de sua primeira filha, Teresa, com a produtora cultural Denise Del Cueto. Carol, que fez sucesso na TV com papéis nas novelas Top Model e Vamp, foi a uma festa de aniversário com a bebezinha de 10 meses no final de semana.

Carol chegou a afirmar que sua gravidez havia sido planejada, mas não deu detalhes sobre a concepção.

As duas já planejam outro bebê mas, desta vez, quem vai engravidar é Denise. "Sempre pensamos em ser mães e ficar grávidas. Por uma questão de idade, a escolhida para engravidar primeiro fui eu", explicou.

