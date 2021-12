Carol Dieckmann mantém chama acesa enviando fotos ao marido

Carolina Dieckmann gosta de fazer surpresas para o marido. Em um relacionamento de 11 anos com o executivo de TV Tiago Worcman, ela ensina como manter a chama do casal acesa.

Em entrevista à revista "Contigo!", Carol ressaltou que continua mandando imagens sensuais para o companheiro, mesmo após fotos suas terem vazado na Internet há dois anos.

"Eu gosto de provocar um frio na barriga. Sempre chego sem avisar. Digo que não vai dar e, quando ele abre a porta, já estou lá! Então, bola para frente, não vou deixar de mandar fotos sensuais para o meu marido", disse.

A atriz de 35 anos e mãe de dois filhos, Davi, de 15 anos, da relação com o também ator Marcos Frota, e José, de 6, com Tiago, diz se sentir bem melhor na atual fase do que no começo da carreira.

"Tenho mais fôlego hoje do que aos 20 anos. Com essa idade, eu era uma velha e uma chata. Só queria saber de dormir o dia inteiro", afirma.

adblock ativo