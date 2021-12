Carol Celico homenageia Claudia Leitte nas redes sociais

Carol Celico não economizou elogios à amiga Claudia Leitte. Em foto publicada no Instagram, a esposa do jogador Kaká disse que a amizade das duas é igual, mesmo que demorem para se ver.

"Sao 5 anos... Poucas vezes conseguimos nos ver, cada uma fica em um canto do mundo, é tão difícil nos encontrarmos... Mas a amizade é a mesma, cada vez melhor, que só faz bem, na mesma luz! Mas passar dois dias seguidos com ela, é bom demais... Minha amiga, minha alegria!!! Te amo Cau Cau!!", escreveu na legenda.

Mesmo com os boatos de crise no casamento, Carol e Kaká estiveram juntos no show de Claudinha em São Paulo no último sábado, 28. Abraçado, o casal posou para fotos assim que chegaram ao local. As informações são da coluna "Retrato da Vida", do jornal "Extra".

