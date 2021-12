Carnavalesco diz que Zilu estará no desfile da Imperatriz

O carnavalesco Cahê Rodrigues, responsável pelo desfile da Imperatriz Leopoldinense no próximo ano, garantiu que Zilu Godoi estará presente na Sapucaí. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

A vida dupla Zezé di Camargo & Luciano, que até já virou filme (2 Filhos de Francisco), é o tema do próximo enredo da escola.

Resta saber qual será o destaque de Graciele Lacerda, ex-amante que virou namorada de Zezé di Camargo, logo após a separação do sertanejo. Zilu e Zezé foram casados por quase 30 anos.

