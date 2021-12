Carnaval: Katy Perry poderá estar no trio dos filhos de Bell

Depois do sul-coreano Psy, em 2013, quem poderá marcar presença no Carnaval de Salvador, em 2014, é a cantora norte-americana Katy Perry. Segundo informações do site "Veja", a artista está em negociação com alguns investidores para estar em um trio durante a festa de Momo.

Ainda de acordo com a publicação, Katy Perry cantaria com a banda Oito7Nove4, formada Pipo e Rafa Marques, filhos do cantor Bell Marques, que deixará a banda Chiclete com Banana também no próximo Carnaval.

As negociações, conforme divulgado pela "Veja", envolvem uma empresa de internet que transmitiria a apresentação durante a folia e a empresa EMI, que é a gravadora de Katy. A Chame Gente descobriu que a empresa de internet é a Vevo, que distribui vídeos de cantores nacionais e internacionais no YouTube. Ela, inclusive, já transmitiu o desfile do bloco sem corda do Chiclete com Banana e da Oito7Nove4 durante a festa deste ano.

A assessoria de comunicação da Oito7Nove4 confirma a negociação com a cantora internacional, que está sendo intermediada pela Vevo. Ainda de acordo com a assessoria, as primeiras conversas com a produção da artista começaram esta semana, mas nada ainda foi fechado até o momento.

Caso aceite o convite, Katy desfilará no trio Banana Coral, que desfila no circuito Barra-Ondina com a banda formada por Pipo e Rafa.

