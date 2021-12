Carnaval: festa nos bairros terá nomes de peso

Para fazer a alegria dos foliões que querem curtir o Carnaval perto de casa, nos próprios bairros, uma boa notícia. Neste Carnaval, a prefeitura resolveu turbinar as atrações, e com os mais variados estilos. Dentre os nomes, estão Saulo, Luiz Caldas, Nelson Rufino e Zelito Miranda, além da banda Chiclete com Banana.

Outros artistas também devem pintar por locais como Liberdade, Cajazeiras e Itapuã, mas a lista completa só será divulgada nas próximas semanas.

Paralelo ao incremento nos bairros, o governo resolveu diminuir a quantidade de dias de Furdunço durante o Carnaval. O projeto só sairá na terça-feira, no Campo Grande. Na Barra, quem quiser conferir, terá que assistir ao desfile no dia 8, antes da folia.

