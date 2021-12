Carnaval animado! Furdunço ganhará 3 dias de desfile em 2015

Para quem curtiu o Furdunço no último Carnaval, já pode se preparar para ir atrás dos miniblocos durante três em fevereiro de 2015. O primeiro dia será no dia 8, na festa pré-carnavalesca que ocorrerá no circuito Barra-Ondina.

Depois, os foliões poderão voltar a aproveitar o movimento "cultural-momesco" sem cordas no domingo, 15, e segunda, 16, de Carnaval. Os desfiles acontecerão, respectivamente, no Campo Grande e na Barra.

E detalhe: serão todos durante o dia, segundo informou a assessoria de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador.

Com relação às bandas e grupos que participarão do projeto, a divulgação será feita posteriormente, uma vez que a grade de atrações ainda não foi definida.

O Furdunço é uma ação da prefeitura que quer democratizar a folia de Momo em Salvador, abrindo espaço para o folião pipoca. Neste ano, os microtrios desfilaram durante dois dias e foram investidos no projeto cerca de R$ 500 mil.

