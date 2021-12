Carnaval acabou? Não mesmo!

O clima de Carnaval continua nos próximos dias em Salvador, com diversas festas pós-folia. Uma delas é a de Carlinhos Brown, que acontece neste sábado, 21, no Museu du Ritmo, Comércio. Por lá, ele recebe alguns convidados. Os nomes, no entanto, ainda não foram divulgados. O evento conta com a mesma pegada dos ensaios de antes do Carnaval, misturando diversas linguagens artísticas. No mesmo lugar, só que no dia seguinte, domingo, quem comanda a ressaca é a Timbalada. A banda vai fazer todo mundo dançar ao som da nova música, Tuck tuck, além de Perfeita demais, Cachaça, Alegria original e Mimar você. Será o momento de dar a última volta deste ano no gueto.

