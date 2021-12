Adriana Esteves aceitou participar do programa "Domingão do Faustão", da Rede Globo. Mas, exausta com as lágrimas derramadas em "Avenida Brasil", impôs uma condição: não ser tema do "Arquivo Confidencial". E a direção do programa, pelo visto, aceitou para ter a presença da atriz.

