Carminha assassinou Max e se reconcilia com Nina

Segundo o jornal "Extra", a vilã da história vai assumir a culpa pela morte do ex-amante no último capítulo de "Avenida Brasil". Após uma passagem de tempo, Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond) procuram Carminha (Adriana Esteves), que já cumpriu sua pena e está morando com Lucinda (Vera Holtz) no lixão.

As ex-inimigas têm uma conversa emocionada, em que se desculpam por tudo de ruim que uma fez com a outra. Para selar a paz, o casal apresenta o filho deles à avó, que fica extremamente comovida e dá um longo abraço em Nina.

