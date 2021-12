Carlinhos Brown vai receber Ivete e Daniel no próximo Sarau

O próximo Sarau du Brown, dia 27, terá as participações de Ivete Sangalo, Daniel e da participante do The Voice Brasil, Quésia Luz. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 40 (pista).

A primeira edição do Sarau começou domingo, 13. O projeto acontece quinzenalmente até depois do Carnaval, quando terá a ressaca do Sarau.

