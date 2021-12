Carlinhos Brown vai estrear no Galo da Madrugada, em Recife

O cacique Carlinhos Brown vai desfalcar o Carnaval de Salvador no sábado, 9. Ele foi convidado e aceitou participar pela primeira vez do tradicional desfiles do Galo da Madrugada, que chega a reunir 1 milhão de pessoas nas ruas de Recife.

A visita de Brown é uma cortesia recíproca, já que, desde 2010, os integrantes do Galo da Madrugada encerram o Sarau du Brown - que, é bom lembrar, terá a primeira edição neste domingo, 13.

