Carlinhos Brown rege orquestra de caxirola no Pelô

O Terreiro de Jesus, no Pelourinho, será cenário de um show diferente regido por Carlinhos Brown nesta sexta-feira, 9. Isso porque 150 percussionistas de 10 blocos afro farão um número com a caxirola - a vuvuzela brasileira - na antiga Faculdade de Medicina, no Centro Histórico, por volta das 17 horas. O instrumento foi criado pelo músico baiano e terá sua venda iniciada em fevereiro em 2013.

adblock ativo