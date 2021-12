Carlinhos Brown recebe Rogério Flausino e Moska no Sarau

O último Sarau du Brown antes do Carnaval, no dia 3, terá as presenças de Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, e Paulinho Moska como convidados da noite. O participante do The Voice Brasil, Junior Meirelles, também vai se apresentar na festa de Carlinhos Brown. Os ingressos começam a ser vendidos na segunda-feira, 28.

