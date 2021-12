Carlinhos Brown recebe prêmio e homenagem na Flórida

O músico baiano Carlinhos Brown vai receber neste sábado, 4, a mais importante premiação cultural brasileira no exterior. O artista será homenageado com o Lifetime Achievement Award, na edição 2013 do Brazilian International Press Awards, que acontece no Parker Playhouse, em Fort Lauderdale, na Flórida, a partir das 19h. O evento já acontece há 16 anos.

A homenagem a Carlinhos Brown reflete o impacto causado pelo artista brasileiro na imagem cultural do país no exterior. Fora do Brasil, o músico está entre os nomes mais frequentemente citados como ícone da recente produção artística brasileira que tem efetiva ressonância fora do país. Durante o evento, Brown será homenageado por cantores brasileiros, que interpretarão algumas de suas composições.



Além dos homenageados com o Lifetime Achivement Awards, o evento premia anualmente os destaques que promovem as artes, cultura, imprensa, promoção do idioma e imagem positiva do Brasil no exterior. O evento é realizado desde 1997 pela Fundação Focus Brasil, com edições nos Estados Unidos, Japão e Inglaterra.

Em edições anteriores, o prêmio já foi recebido por algumas das maiores personalidades culturais e esportivas brasileiras, entre os quais os escritores Nélida Piñon, Luís Fernando Veríssimo, Milton Hatoum e Ana Maria Machado, o cartunista Mauricio de Sousa, o publicitário Washington Olivetto, os atores Regina Duarte, Juca de Oliveira, Lima Duarte e Milton Gonçalves, os músicos Ivan Lins, Alcione, Toquinho, Joyce, Roberto Menescal, Jorge Benjor e Marcos Valle, os jornalistas Luciano do Valle, Gloria Maria, Caco Barcellos e Renato Machado e os esportistas Vanderley Cordeiro, Hortência Macari e Emerson Fittipaldi.

adblock ativo