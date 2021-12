Carlinhos Brown participa do Espelho

No episódio do programa Espelho exibido na próxima segunda-feira, às 21h30, pelo Canal Brasil, Lázaro Ramos recebe seu conterrâneo Carlinhos Brown. A conversa gira em torno da infância do cantor, seus projetos sociais, a cultura negra e, é claro, o Carnaval. Dividido em 26 episódios de 25 minutos, o programa traz também matérias especiais, além dos tradicionais bate-papos. Batizada como Espelho Caminhos, a nova temporada apresenta 21 episódios compostos por entrevistas, nas quais personalidades falam sobre vida e carreira e comentam temas atuais, além de cinco registros de localidades e situações.

