Carlinhos Brown grava DVD em comemoração ao Boi Caprichoso

O cantor e multi-instrumentista Carlinhos Brown esteve na cidade de Parintins, a 369 km de Manaus, no Amazonas, onde participou da gravação do DVD em comemoração ao centenário do Boi Caprichoso, no último sábado, 9.

Vestido de azul e branco, cores tradicionais do Boi Caprichoso, Brown postou fotos da viagem em seu perfil no Twitter, inclusive ao lado de réplicas do homenageado da noite. Durante o show, o cantor fez um dueto com o levantador de toada David Assayag.

