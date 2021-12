Carlinhos Brown ganha prêmio internacional nos EUA

O Cacique do Candeal será agraciado com mais um prêmio internacional neste sábado, 4. O músico baiano será homenageado com o Lifetime Achievement Award, na edição 2013 do Brazilian International Press Awards. A cerimônia acontecerá no Parker Playhouse, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

A premiação ocorre devido à imagem relevante de Brown no exterior, com a divulgação da sua contribuição para a música brasileira. Ivan Lins, Alcione, Toquinho e Jorge Benjor são alguns dos brasileiros que já receberam o prêmio pela contribuição e divulgação da cultural do Brasil no exterior.

