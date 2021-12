Carlinhos Brown expõe telas em Brasília

A estreia como artista plástico foi na galeria de A TARDE, quando fez sua primeira exposição em setembro. Agora, Carlinhos Brown vai levar suas telas para a Caixa Cultural Brasília do dia 6 de outubro a 2 de dezembro.

Batizada de "O Olhar que Ouve", a mostra reúne 25 telas que ressaltam a veia percussionista de Brown - como na música, movimento e energia são marcas de seus quadros.

Filho de um pintor de paredes, o cantor resolveu partir para as artes plásticas há cinco anos. "Começar a pintar mudou algo em mim, eu comecei a me vestir de maneira mais simples, mais contida, porque tinha encontrado outra forma de me manifestar visualmente", conta Brown.

