Carlinhos Brown confirma participação no DVD da Babado Novo

Carlinhos Brown confirmou sua participação na gravação do DVD da banda Babado Novo, que acontece no dia 2 de Julho, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, a partir das 16 horas.

Cantor, compositor e multi-instrumentista, Brown cantará com Mari Antunes, vocalista da banda, uma de suas composições "Te Amo Família", que será uma das principais faixas do álbum.

Nesta quinta-feira, 26, Brown e Mari até já fizeram um ensaio da apresentação.

adblock ativo